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В Турции распорядились арестовать выступившего с разоблачениями властей Седата Пекера

Осужденный ранее за создание организованной преступной группировки бизнесмен в настоящее время находится в ОАЭ

АНКАРА, 27 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура Анкары выдала ордер на арест осужденного ранее за создание организованной преступной группировки (ОПГ) бизнесмена Седата Пекера, выступившего с рядом разоблачений в отношении некоторых представителей руководства страны. Об этом в четверг сообщает телеканал NTV.

В ордере отмечается, что Пекер находится за границей и является беглецом. Он проходит подозреваемым по продолжающемуся делу о деятельности одной из ОПГ в Турции. По заявлениям самого Пекера, в настоящее время он находится в ОАЭ и не планирует возвращаться в республику. В общей сложности он находится за пределами Турции последние полтора года.

С 1990-х годов Пекер несколько раз попадал в тюрьму за различные уголовные преступления, включая бандитизм, покушение на убийство, похищение, подделку документов, членство в вооруженной ОПГ и создание ОПГ. Он также проходил фигурантом по громкому делу "Эргенекон" о деятельности тайной ультранационалистической организации, планировавшей госпереворот. В Турции его также называют "боссом мафии".

С мая 2020 года Пекер выпустил несколько роликов на YouTube, в которых рассказал о своем прошлом, а также выступил с рядом разоблачений в отношении представителей руководства страны и родных президента Тайипа Эрдогана. Эти ролики набрали миллионы просмотров, а его утверждения о главе МВД Сулеймане Сойлу спровоцировали широкую дискуссию в турецком обществе и СМИ. Из-за предоставленной Пекером информации и прямых обвинений с его стороны в совершении преступлений некоторыми политиками лидеры политических партий, а также сам президент, были вынуждены тем или иным образом публично прокомментировать его утверждения.

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Турция
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