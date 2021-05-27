Проходящие по делу о терактах в Каталонии 2017 года получили до 53 лет тюрьмы

МАДРИД, 27 мая. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании приговорила к срокам до 53 лет лишения свободы членов террористической ячейки, обвиняемых в причастности к совершению терактов в Каталонии в августе 2017 года. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе инстанции.

По ее информации, Мухаммед Хоули Шемляль получил 53 года и шесть месяцев тюрьмы, Дрисс Укабир - 46 лет. Их обвиняли в членстве в террористической группировке, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и намерении причинить ущерб. При этом, как уточняется в документе суда, "реальное отбывание наказания для этих двух обвиняемых не будет превышать 20 лет". Саид бен Язза приговорен к восьми годам тюрьмы за сотрудничество с террористической ячейкой.

17 августа 2017 года на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 16 человек, около 140 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Исполнители атак, которые привели к жертвам и пострадавшим, были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов. Вероятный главарь ячейки, устроившей теракты, имам Абдельбаки ас-Сати погиб при взрыве в Альканаре в ночь на 17 августа 2017 года, где террористы производили самодельную взрывчатку. Считается, что именно он занимался идеологической обработкой совершивших нападения в Барселоне и Камбрильсе молодых марокканцев, которые после потери лидера и взрывчатки решились осуществить нападение подручными средствами.