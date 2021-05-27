Партии "Слуга народа" и ОПЗЖ лидируют в парламентских рейтингах на Украине

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Правящая на Украине партия "Слуга народа" получила бы самую большую поддержку, если бы парламентские выборы прошли в ближайшее время. Второе место с небольшим отставанием заняла бы "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом свидетельствуют результаты опроса Агентства стратегического планирования и коммуникаций и американской компании International Institute for Eastern European Studies, опубликованные на сайте телеканала "112 Украина" в четверг.

Согласно исследованию, "Слуга народа" имеет 23,8% общественной поддержки на Украине, ОПЗЖ немного отстает - 20,9% голосов. В парламент также на сегодняшний день прошли бы партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко с результатом 17,4% и "Батькивщина" бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко - 9,3%.

Близки к пятипроцентному проходному барьеру, как свидетельствует опрос, "Партия Шария" с результатом 4,8% и "Сила и честь" - 4,3%.

Исследование проводилось в период с 22 по 26 мая, в нем приняли участие 3 тыс. респондентов со всех регионов Украины. Ошибка выборки не превышает 2,8%.

Небольшой разрыв между "Слугой народа" и ОПЗЖ показал также опрос от 14 мая, проведенный центром "Социальный мониторинг". Согласно его результатам, в поддержку партии президента Украины Владимира Зеленского высказались 23,5% участников исследования, ОПЗЖ - 20,1%.

По итогам выборов в Раду, которые прошли 21 июля 2019 года, партия "Слуга народа" получила 43,16% голосов, ОПЗЖ - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%.