{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Евросоюз продлил на год санкции против Сирии

Ограничительные меры будут действовать до 1 июня 2022 года
© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Евросоюз продлил санкции против властей Сирии еще на один год. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Сегодня Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима еще на один год, до 1 июня 2022 года, в свете продолжающихся репрессий против гражданского населения в стране", - утверждается в нем.

Кроме того, Совет исключил из списка пять умерших людей, говорится в документе. "В настоящее время в список включены 283 лица, на которых распространяется как замораживание активов, так и запрет на поездки, и 70 организаций, на которые распространяется замораживание активов", - поясняется в нем.

Санкции Евросоюза, введенные в 2011 году, включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского центрального банка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет-коммуникаций.

Теги
Сирия
Глава МИД ФРГ не исключил санкций в отношении транзита газа через Белоруссию
Хайко Маас также рассказал, что Евросоюз рассматривает и запрет выпуска гособлигаций в евро
Читать полностью