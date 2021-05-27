Две трети украинцев назвали неправильным решение Зеленского отказаться от торжеств 9 Мая

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Почти 70% жителей Украины не согласны с тем, что власти страны, в том числе президент Владимир Зеленский, отказались от официальных торжеств на День Победы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Агентства стратегического планирования и коммуникаций и американской компании International Institute for Eastern European Studies ("Международный институт восточноевропейских исследований"), опубликованные на сайте телеканала "112 Украина" в четверг.

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Согласно исследованию, 68,3% респондентов считают, что решение Зеленского и украинской власти в целом отказаться от официальных торжеств 9 мая в честь Дня Победы было неправильным, 20,1% такое решение поддержали и 11,6% затруднились с ответом. Кроме того, 50,1% участников опроса отметили, что не изменили своего отношения к 9 Мая, 22,9% сообщили об увеличении важности этой даты для них, 13% - об уменьшении, 14% затруднились с ответом.

Исследование проводилось в период с 22 по 26 мая, в нем приняли участие 3 тыс. респондентов со всех регионов Украины. Статистическая ошибка не превышает 2,8%.

9 мая на Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Эти изменения Верховная рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации. С этого времени символом победы на Украине считается красный мак, а советская символика запрещена.

В этом году 9 Мая на Украине не было концертов, парадов и салютов. В возложениях цветов и праздничных мероприятиях принимали участие в основном оппозиционные силы страны, а также простые граждане. Президент Владимир Зеленский ограничился утренним поздравительным сообщением, в котором, кроме прочего, провел параллель между Второй мировой и событиями в Донбассе. Он заверил, что украинцы будут продолжать ежегодно вспоминать подвиги своих героев, которые в составе Красной армии сыграли важную роль в изгнании нацистов, а также пообещал, что страна не позволит приуменьшить роль украинцев в достижении Победы.