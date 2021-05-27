Пашинян предложил силам Армении и Азербайджана вернуться на исходные позиции

ЕРЕВАН, 27 мая. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил армянским и азербайджанским силам одновременно вернуться на исходные позиции, а на месте разместить наблюдателей из РФ или стран Минской группы ОБСЕ. Его выступление, посвященное мирному урегулированию на границе, транслировались в четверг на странице политика в Facebook.

"Я от имени армянской общественности предлагаю азербайджанскому правительству договориться, что ВС двух стран очень быстро зеркально выходят из приграничной части на несколько километров. Мы предлагаем, чтобы ВС вернулись на исходные позиции, вместо этого разместить международных наблюдателей из РФ или [стран -] сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Речь идет об участке Сотк - Хознавар [в Гегаркуникской области]", - заявил он.

По словам главы армянского кабмина, после этого он предлагает под эгидой международного сообщества осуществить уточнение границы. "Это официальное предложение Азербайджану, России и другим странам - сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Если мы не пойдем по этому пути, ситуация может выйти из-под контроля", - сказал Пашинян.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. В четверг Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. Пашинян назвал этот инцидент похищением армянских военных, Ереван обратился в Европейский суд по правам человека.