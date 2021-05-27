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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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МИД Швейцарии: решение о месте встречи Путина и Байдена в Женеве принимают РФ и США

Официальный представитель постоянного представительства страны при Отделении ООН в Женеве Паола Серезетти отметила, что швейцарские дипломаты оказывают содействие в выборе площадки

ЖЕНЕВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцарские дипломаты оказывают содействие в выборе в Женеве площадки для проведения саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, однако решение на этот счет принимают российская и американская стороны. Об этом заявила в четверг ТАСС официальный представитель постоянного представительства Швейцарии при Отделении ООН в Женеве Паола Серезетти.

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"У нас нет позиции на этот счет. Это будет решение делегаций. Это решают российская и американская миссии - не мы, - отметила она. - Мы просто помогаем, но решают они сами".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможном месте встречи Путина и Байдена в Женеве 16 июня. "Она может пройти в любом отеле или в любом здании. Пока я не могу подтвердить, потому что пока не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать публикации швейцарских СМИ о том, что встреча может состояться в женевском отеле InterContinental.

Песков согласился с тем, что медиа пока публикуют преждевременные сообщения, отметив, что "так можно перечислять все гостиницы в Женеве".

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первая зарубежная поездка Путина с прошлого января, когда он посетил Израиль и Палестину, и первый российско-американский саммит со встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

Теги
СШАРоссияШвейцарияВстреча Путина и Байдена в Женеве
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