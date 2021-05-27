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Глава МИД ФРГ не исключил санкций в отношении транзита газа через Белоруссию

Хайко Маас также рассказал, что Евросоюз рассматривает и запрет выпуска гособлигаций в евро

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. ЕС обсуждал возможность санкций против поставок газа через территорию Белоруссию, и такой вариант не исключается в данный момент.

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Об этом заявил журналистам в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лиссабоне.

"Этот вопрос тоже здесь частично рассматривался, но это скорее средне- и долгосрочная тема", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против поставок газа через Белоруссию. "В настоящий момент я ничего не хочу исключать", - добавил Маас.

В то же время, по его словам, необходимы будут детальные консультации на этот счет.

Другие варианты санкций

Маас также рассказал, что Евросоюз изучает все возможные варианты санкций против Минска, включая запрет выпуска гособлигаций в евро.

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"Мы все полны решимости очень быстро реализовать решения Европейского совета", - сказал он. "Мы обсуждаем, кроме того, вопрос, кто еще попадет в санкционный список - это не только отдельные лица, ответственные за произошедшее в последние дни, но и компании", - отметил Маас и добавил, что речь идет о предприятиях, которые оказывают влияние на экономическую ситуацию в Белоруссии, в частности в сфере производства калия и фосфата.

"Речь также пойдет о том, чтобы использовать финансовые возможности в области системы расчетов. В особенности стоит вопрос, насколько в будущем Белоруссии будет позволено предпринимать выпуск гособлигаций в Европе", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

"Мы пошли так далеко, поскольку действия, которые мы наблюдали в Белоруссии, которые мы наблюдали со стороны [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, имеют террористические очертания, [они] настолько неприемлемы, что, собственно говоря, ничего не можем исключать", - заявил Маас.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияГерманияМаас, Хайко
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