Глава МИД ФРГ не исключил санкций в отношении транзита газа через Белоруссию

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. ЕС обсуждал возможность санкций против поставок газа через территорию Белоруссию, и такой вариант не исключается в данный момент.

Об этом заявил журналистам в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лиссабоне.

"Этот вопрос тоже здесь частично рассматривался, но это скорее средне- и долгосрочная тема", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против поставок газа через Белоруссию. "В настоящий момент я ничего не хочу исключать", - добавил Маас.

В то же время, по его словам, необходимы будут детальные консультации на этот счет.

Другие варианты санкций

Маас также рассказал, что Евросоюз изучает все возможные варианты санкций против Минска, включая запрет выпуска гособлигаций в евро.