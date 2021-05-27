Киев и Еврокомиссия договорились о сотрудничестве в рамках "Крымской платформы"

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о сотрудничестве в рамках новой переговорной площадки "Крымская платформа". Об этом в четверг сообщила пресс-служба офиса украинского лидера, ссылаясь на телефонный разговор Зеленского и фон дер Ляйен.

"Лидеры обсудили начало работы "Крымской платформы" и договорились о сотрудничестве в этом формате. Евросоюз остается полностью приверженным своей политике непризнания аннексии Крыма и города Севастополя Российской Федерацией", - отмечается в сообщении.

В середине апреля официальный представитель ЕК Эрик Мамер соощал, что фон дер Ляйен получила приглашение от Зеленского принять участие в праздновании 30-летия независимости страны, а также в учредительном саммите "Крымская платформа", которые намечены на 23-24 августа. Однако в ответ на приглашение Зеленский якобы получил отказ. Его причиной была названа "слишком загруженная повестка" фон дер Ляйен, в то время как обычно в это время институты ЕС находятся на летних каникулах.

Создание "Крымской платформы" инициировал Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под свою юрисдикцию. Зеленский заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями Запада. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев готов пригласить на саммит и делегацию из Москвы. Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в украинской столице. Планируется, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.