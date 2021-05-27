В ДНР обвинили Киев в саботаже процесса мирного урегулирования в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Риторика украинских властей саботирует процесс урегулирования конфликта в Донбассе мирным путем. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь делегации Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Владислав Московский.

"Официальный Киев продолжает играть роль жертвы российской агрессии, саботируя процесс мирного урегулирования путем оторванных от действительности высказываний о сторонах конфликта в Донбассе и странных, лишенных смысла и реальной целесообразности предложений о смене переговорной площадки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале делегации ДНР.

Московский напомнил Киеву, что сторонами конфликта являются непосредственно Украина и республики Донбасса, о чем свидетельствуют действия украинских властей на протяжении всех последних семи лет. "13 апреля 2014 года решение о начале антитеррористической операции принял Александр Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины, в нарушение действовавшей на тот момент конституции. Заметим, что тогдашнее украинское руководство не объявляло войну Российской Федерации, а начало боевые действия против населения Донбасса. 30 марта 2018 года антитеррористическая операция была превращена президентом [Украины Петром] Порошенко в новую военную кампанию против жителей республик, так называемую "операцию объединенных сил", которая продолжается до сих пор", - отметил он.

Пресс-секретарь ДНР подчеркнул, что именно Киев ввел экономическую блокаду, заблокировал выплату всех видов социальных пособий и продолжает вести обстрелы республик Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители. "Исходя из этого напрашивается вывод: нападение на Донбасс осуществили Вооруженные силы Украины по приказу самопровозглашенной власти, а Российская Федерация к этим действиям не имеет никакого отношения. Такое понимание подтверждено и текстом Минских соглашений", - подытожил он.

26 мая состоялись очередные переговоры политсоветников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в режиме видеоконференции. По ее итогам советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что встреча носила тяжелый характер, произошел "очень жесткий обмен мнениями".

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями ДНР и ЛНР глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений. Следуя же девятому пункту комплекса мер по выполнению минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Кроме того, она неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.