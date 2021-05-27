Спикер Рады считает, что число наблюдателей ОБСЕ на Украине нужно увеличить

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Численность представителей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на Украине недостаточна. Об этом заявил председатель парламента страны Дмитрий Разумков в четверг во время встречи в Киеве с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, сообщается на официальном сайте Верховной рады.

"Именно в то время, когда они [члены миссии] возвращаются в места дислокации, начинаются обстрелы [в Донбассе]. И техническими средствами невозможно заменить фактическое присутствие таких мониторинговых групп", - пояснил Разумков.

Спикер Рады отметил, что организация помогла снизить напряженность на российско-украинской границе, где ситуация осложнилась с февраля. "Весь инструментарий ОБСЕ должен быть использован для достижения мира на временно оккупированных территориях", - добавил Разумков.

Шмид, согласно сообщению Верховной рады, назвала главной целью визита на Украину ознакомление с ситуацией на востоке страны и укрепление сотрудничества с Киевом. Генсек ОБСЕ планирует посетить линию соприкосновения в Донбассе, встретиться с сотрудниками СММ ОБСЕ, представителями международных гуманитарных организаций и другими. "Она также отметила, что предложения, высказанные во время разговора, будут внимательно рассмотрены <...>", - говорится в сообщении Рады.

Шмид в среду она провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. На совместной пресс-конференции он сообщил, что обратился к генсеку ОБСЕ с просьбой усилить мониторинговую работу на крымском направлении. В ответ Шмид фактически поддержала это предложение, заявив о необходимости усилить "работу с точками пересечения границы", "расширить мониторинг миссии и наладить наблюдение".