Киев отрицает, что перехваченная в Румынии контрабандная партия оружия прибыла с Украины

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Почти 3 тыс. пистолетов, которые были изъяты румынскими пограничниками на границе с Украиной, завезены из Турции. Об этом заявило в четверг Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.

"Румынские правоохранительные органы сообщили об обнаружении почти 3 тыс. пистолетов в грузовике, который прибыл в Румынию из Турции. Указанное транспортное средство двигалось не из Украины. Оружие обнаружили в румынском пункте пропуска Исакча", - говорится в сообщении МВД Украины.

Ранее глава МВД Румынии Лучиан Боде на пресс-конференции заявил, что сотрудники правоохранительных органов Румынии перехватили на границе с Украиной крупную контрабандную партию огнестрельного оружия, состоящую из "143 коробок с 2 850 пистолетами типа револьвер". Уточнялось, что оружие привез гражданин Украины. По документам он перевозил мебель и продовольственные товары из Турции для одной из украинских компаний. Оружие было изъято с целью конфискации. Начато уголовное дело о контрабанде и несоблюдении правил оборота оружия и боеприпасов.