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Генпрокурор Украины отрицает политический мотив в уголовном деле против Медведчука

Ирина Венедиктова заявила, что офис генпрокурора будет считать победой в этом деле момент, когда обвинительный акт "зайдет в суд"

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины в деле в отношении главы политического совета "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука смотрит только на состав преступления и не занимается политизацией.

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Об этом заявила глава ведомства Ирина Венедиктова в интервью телеканалу "Украина-24".

"Современный офис генпрокурора не политизирован. Мы не смотрим на "пророссийскость" политиков <...>. Мы смотрим только на состав преступления", - заявила она, комментируя уголовное дело против Медведчука.

Венедиктова добавила, что офис генпрокурора будет считать победой в этом деле момент, когда обвинительный акт "зайдет в суд".

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УкраинаМедведчук, Виктор Владимирович
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