Украина намерена подавать на экстрадицию Януковича из России

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Украина будет вновь требовать экстрадиции экс-президента страны Виктора Януковича из России, несмотря на то что ранее на это уже был получен отказ. Об этом заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова в интервью телеканалу "Украина-24".

"Мы подавали на экстрадицию [Януковича], Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию", - подчеркнула она.

Венедиктова также добавила, что в украинский госбюджет ранее поступили так называемые деньги Януковича - $1,5 млрд, однако пока в связи с этой суммой длится судебное разбирательство. "$1,5 млрд "зашли" в госбюджет. У нас идет судебное дело относительно этих $1,5 млрд", - сообщила она и подчеркнула, что деньги "зашли" в госбюджет, но главное, чтобы они не "вышли".