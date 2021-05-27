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Украина намерена подавать на экстрадицию Януковича из России

Генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова сообщила, что в госбюджет ранее поступили так называемые деньги экс-президента Украины - $1,5 млрд, но пока в связи с этой суммой идет судебное разбирательство
Виктор Янукович Валерий Шарифулин/ТАСС
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Виктор Янукович
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Украина будет вновь требовать экстрадиции экс-президента страны Виктора Януковича из России, несмотря на то что ранее на это уже был получен отказ. Об этом заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова в интервью телеканалу "Украина-24".

"Мы подавали на экстрадицию [Януковича], Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию", - подчеркнула она.

Венедиктова также добавила, что в украинский госбюджет ранее поступили так называемые деньги Януковича - $1,5 млрд, однако пока в связи с этой суммой длится судебное разбирательство. "$1,5 млрд "зашли" в госбюджет. У нас идет судебное дело относительно этих $1,5 млрд", - сообщила она и подчеркнула, что деньги "зашли" в госбюджет, но главное, чтобы они не "вышли".

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Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаРоссия
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