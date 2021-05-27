{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Белоруссия призвала Россию восстановить полноценное авиасообщение

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Белоруссия отмечает беспрецедентное усиление давления со стороны Запада и в связи с этим рассчитывает на поддержку Российской Федерации. Об этом заявил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, прибывшим в Минск для участия в заседании Совет глав правительств стран СНГ.

"Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствует о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника - Российской Федерации", - отметил белорусский премьер.

Белоруссия также призывает РФ восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления в России, заявил Головченко.

Кризис в Белоруссии
Боррель заявил, что новый черный список ЕС по Белоруссии почти готов
Читать полностью