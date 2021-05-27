Белоруссия призвала Россию восстановить полноценное авиасообщение

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Белоруссия отмечает беспрецедентное усиление давления со стороны Запада и в связи с этим рассчитывает на поддержку Российской Федерации. Об этом заявил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, прибывшим в Минск для участия в заседании Совет глав правительств стран СНГ.

"Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствует о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника - Российской Федерации", - отметил белорусский премьер.

Белоруссия также призывает РФ восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления в России, заявил Головченко.