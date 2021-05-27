Тихановскую пригласят на заседание Совета ЕС 21 июня

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Главы МИД стран Евросоюза пригласят экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую принять участие в следующем заседании Совета ЕС, которое пройдет 21 июня. Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества в Португалии.

"Мы пригласим госпожу Тихановскую на следующее заседание Совета ЕС в июне", - сказал он.

Он подтвердил, что министры иностранных дел обсудили в четверг инцидент с посадкой самолета в Минске 23 мая. "Как заявил Евросовет по итогам саммита ЕС, это неприемлемо. Заключения лидеров по этому поводу были ясны. Теперь нам нужно двигаться быстрее в работе над санкциями, которая уже началась и завершится в установленные сроки", - добавил он.

Ранее на этой неделе Тихановская выступила по видеоконференции перед Комитетом Европарламента по иностранным делам, призвав Евросоюз не ограничиваться санкциями против Минска из-за инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в белорусской столице. Она также призвала ЕС как можно скорее утвердить четвертый пакет санкций против Минска и начать подготовку пятого.

Самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В тот же день вечером самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.