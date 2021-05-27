Боррель заявил, что новый черный список ЕС по Белоруссии почти готов

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Новый пакет индивидуальных санкций Евросоюза против властей Белоруссии почти готов и будет утвержден в ближайшее время. Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества в Португалии.

"Пакет персональных санкций почти готов. И я не думаю, что надо ждать следующего заседания Совета ЕС [21 июня], чтобы утвердить его. Он будет одобрен до заседания, это можно сделать письменной процедурой", - сказал он.