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Air France отменила пятничный рейс в Москву из-за отказа России одобрить облет Белоруссии

Авиакомпания ранее отменила аналогичный рейс, сославшись на те же причины
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Еще один рейс французской авиакомпании Air France из Парижа в Москву, запланированный на 28 мая, отменен из-за отказа российских властей одобрить план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

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Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя перевозчика.

Air France в среду отменила аналогичный рейс, сославшись на те же причины. Как отмечало Reuters, компания планировала осуществить отмененный полет в четверг, но ожидала одобрения российской стороной маршрута в обход Белоруссии. Впоследствии рейс, запланированный на четверг, также был отменен.

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