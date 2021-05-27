Air France отменила пятничный рейс в Москву из-за отказа России одобрить облет Белоруссии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Еще один рейс французской авиакомпании Air France из Парижа в Москву, запланированный на 28 мая, отменен из-за отказа российских властей одобрить план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя перевозчика.

Air France в среду отменила аналогичный рейс, сославшись на те же причины. Как отмечало Reuters, компания планировала осуществить отмененный полет в четверг, но ожидала одобрения российской стороной маршрута в обход Белоруссии. Впоследствии рейс, запланированный на четверг, также был отменен.