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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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В Греции заявили об отсутствии свидетельств нахождения "агентов" в самолете с Протасевичем

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал, что "слышал много интересных шпионских теорий" касательно рейса Ryanair, перенаправленного в Минск, но ни одну из них не удалось подтвердить

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у Афин нет никаких свидетельств присутствия сотрудников спецслужб в самолете авиакомпании Ryanair, на котором летел задержанный в Белоруссии активист Роман Протасевич.

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"Насколько мы знаем - на основе работы, которую мы проделали, а мы, разумеется, работаем вместе со спецслужбами, - нет никакого свидетельства о том, что на борту были агенты", - сказал политик в опубликованном в четверг интервью немецкой газете Bild. Мицотакис отметил при этом, что "слышал много интересных шпионских теорий" касательно рейса Ryanair, перенаправленного в Минск. "Ни одну из них не удалось подтвердить. У нас нет совершенно никаких свидетельств того, что на борту самолета был агент или что за Протасевичем следили или его преследовали", - повторил премьер. "А мы очень тщательно это расследовали", - добавил он.

Одновременно Мицотакис назвал "актом пиратства, совершенного при содействии государства" принудительную посадку борта Ryanair в Минске. "Самолет был перенаправлен в Минск исключительно по одной-единственной причине - чтобы задержать Протасевича", - считает премьер. Он сообщил, что во время заседания Европейского совета настаивал на ужесточении санкций против властей Белоруссии.

"Одна из причин заключалась в том, что самолет взлетел в Афинах. На борту были греки, существовала угроза для жизни", - пояснил греческий премьер. "Мы не можем принять такие действия в Европе", - подчеркнул он. "Санкции ощутимые, они затрагивают не только лиц, но и компании и, возможно, отрасли экономики. И я считаю соразмерным решение о запрете на посадки рейсов из Минска и Белоруссии в европейских аэропортах", - сказал Мицотакис.

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БелоруссияГрецияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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