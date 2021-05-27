Правительство Эстонии прерывает прямое авиасообщение с Белоруссией

Согласно решению правительства, воздушным судам Белоруссии, а также вылетающим с ее территории самолетам запрещено совершать посадку на территории Эстонии, а также взлетать из ее аэропортов или пролетать в воздушном пространстве Эстонии, сообщил портал Delfi.

Ранее в четверг ТАСС сообщили в отделе по связям с общественностью Таллинского аэропорта, что Эстония продолжает принимать рейсы белорусской компании "Белавиа" в обычном порядке. Как сказала руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Маргот Хольц, до принятия соответствующего решения правительства аэропорт будет работать как обычно.

Саммит Евросоюза 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Заявление саммита ЕС стало ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Белоруссии 23 мая самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair.