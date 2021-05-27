AP: США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Администрация американского президента Джо Байдена уведомила РФ о том, что США не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

По его данным, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в четверг заявила, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в ДОН. По информации агентства, соответствующее решение американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, которое было прекращено администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года.

AP обращает внимание на то, что с отказом США от участия в ДОН между Вашингтоном и Москвой останется в силе лишь одна сделка в области контроля над вооружениями - Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Агентство также отмечает, что решение об отказе США восстановить свое участие в ДОН было принято несмотря на достигнутую ранее договоренность о проведении встречи президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Договор регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения положений документа, содержит требования к самолетам, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, обосновав такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН. Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации документа.