Генсек НАТО заявил, что у России и Белоруссии аналогичная модель поведения

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что у России и Белоруссии похожая модель поведения. Такое мнение он выразил в четверг по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран ЕС в Португалии.

"Это две разные страны, но с очень похожей моделью поведения. И мы должны относиться серьезно к этому, потому что она [модель поведения] нарушает демократические права и ценности, в которые верит НАТО. Кроме того, она создает нестабильность в нашем соседстве", - утверждал он.