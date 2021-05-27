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Генсек НАТО заявил, что у России и Белоруссии аналогичная модель поведения

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что у России и Белоруссии похожая модель поведения. Такое мнение он выразил в четверг по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран ЕС в Португалии.

"Это две разные страны, но с очень похожей моделью поведения. И мы должны относиться серьезно к этому, потому что она [модель поведения] нарушает демократические права и ценности, в которые верит НАТО. Кроме того, она создает нестабильность в нашем соседстве", - утверждал он.

Теги
БелоруссияРоссияСтолтенберг, Йенс
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