Reuters: ХАМАС приветствовало резолюцию СПЧ ООН о создании комиссии по событиям в Газе

КАИР, 27 мая. /ТАСС/. Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС приветствовало принятую в четверг Советом ООН по правам человека (СПЧ) резолюцию с призывом учредить комиссию для расследования нарушений прав человека на палестинских территориях, в частности в прибрежном анклаве, в ходе недавнего обострения ближневосточного конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя движения.

В ХАМАС заявили, что их действия во время недавней эскалации конфликта с Израилем были не чем иным, как "законным сопротивлением". Помимо этого, хамасовцы призвали международное сообщество предпринять "незамедлительные шаги, чтобы наказать" Израиль.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал принятую в четверг резолюцию СПЧ ООН "постыдным решением" и "издевательством над международным правом".

На состоявшейся в четверг в Женеве специальной сессии СПЧ ООН была принята резолюция, внесенная Организацией исламского сотрудничества и делегацией Палестины в ООН, о призыве к учреждению независимой международной комиссии по расследованию нарушений прав человека в ходе недавнего обострения палестино-израильского конфликта, в частности на территории Газы.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами. За это время в прибрежном анклаве были полностью разрушены около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. На восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребуется не менее $350 млн. Жертвами противостояния стали почти 250 жителей сектора, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.