США выразили обеспокоенность в связи с взятием в плен Азербайджаном армянских военных

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены взятием Азербайджаном в плен армянских военных и призывают обе стороны как можно скорее уладить этот инцидент мирным путем, говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединенные Штаты обеспокоены недавним развитием событий на межгосударственной границе Армении и Азербайджана, в том числе задержанием нескольких армянских солдат азербайджанскими силами", - сказал он. "Мы призываем обе стороны срочно и мирным путем разрешить этот инцидент", - добавил Прайс.

Глава пресс-службы также сообщил, что США готовы оказать поддержку усилиям, направленным на проведение мирного переговорного процесса с целью демаркации границы между двумя странами. "Соединенные Штаты считают любые перемещения вдоль недемаркированных участков межгосударственной границы Армении и Азербайджана провокационными и ненужными. Мы отвергаем использование силы при демаркации границы и призываем обе стороны вернуться на свои предыдущие позиции и прекратить военное укрепление недемаркированных участков границы и размещение мин", - заявил представитель Госдепартамента. Прайс отметил, что речь идет о возвращении обеих сторон на позиции, которые они занимали по состоянию на 11 мая.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. В четверг Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. И.о. премьера страны Никол Пашинян назвал случившееся похищением армянских военных, Ереван обратился в ЕСПЧ.