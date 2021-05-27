В Швеции подтвердили, что в ЕС обсудили санкции против Белоруссии во многих областях

СТОКГОЛЬМ, 27 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран ЕС обсудили в четверг введение новых экономических санкций против Белоруссии сразу в нескольких областях. Об этом по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества в Португалии в интервью агентству TT рассказала глава МИД Швеции Анн Линде.

"Это занимает длительное время, но работа уже началась. Мы упомянули, среди прочего, газ, топливо, металл, оборудование, калийные удобрения", - пояснила она.

Линде подчеркнула, что санкции не должны отразиться на жизни рядовых белорусских граждан. "Санкции должны быть ощутимыми, но нужно постараться, чтобы они не коснулись населения", - отметила министр.

В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии, потребовал освободить одного из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.