Глава Пентагона поддержал модернизацию ядерной триады США

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг, что выступает в поддержку модернизации ядерной триады страны.

"Ядерная триада лежит в основе стратегического сдерживания. На протяжении многих лет она была основой нашей национальной обороны. Я полностью поддерживаю и привержен модернизации [ядерной] триады", - заявил глава Пентагона на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Таким образом, он, по сути, признал, что США не будут отказываться от межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые необходимы для нормального функционирования ядерной триады страны. Остин также напомнил, что Вашингтон намерен скорректировать обнародованную в 2018 году ядерную доктрину.

В США ведутся дискуссии по поводу того, необходимы ли в современном мире МБР.