Блинкен: выселение арабов из домов в Восточном Иерусалиме может привести к новой войне

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль заявил руководству страны, что дальнейшие действия, направленные на выселение арабов из их домов в Восточном Иерусалиме, могут привести к новому витку "напряженности, конфликта и войны".

"Важно избегать различных действий, которые могут непреднамеренно или же преднамеренно послужить толчком к новой волне насилия", - сказал в четверг Блинкен в интервью порталу Axios. "Мы упомянули об обеспокоенности действиями обеих сторон, которые в первую очередь могут привести к вспышке напряженности, конфликту и войне и в конечном счете еще больше подорвать непростые перспективы для решения конфликта на двугосударственной основе", - сообщил он.

По словам Блинкена, в разговоре с представителям властей Израиля он, в частности, упомянул в качестве таких действий "выселение палестинцев из их домов, где они жили в течение десятилетий и многих поколений, а также разрушение домов".

Госсекретарь добавил, что в беседах с палестинским руководством он также затронул проблему "подстрекательства к насилию или же поведения, при котором насилие допускается без каких-либо дальнейших последствий".

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах.

За это время в прибрежном анклаве были полностью разрушены около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. На восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребуется не менее 350 млн долларов. Жертвами противостояния стали почти 250 жителей сектора, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.