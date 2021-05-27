Глава Минэнерго США усомнилась в экологичности российского газа

На слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям ее попросили прокомментировать строительство газопровода "Северный поток - 2". "Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин - помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, - одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле",- утверждала Грэнхолм. Она также подчеркнула, что не принимала участие в межведомственных консультациях по введению санкций против "Северного потока - 2".

Американский экологичный фрекинг

Американский сжиженный природный газ (СПГ) производится из сланцевого природного газа, добываемого методом гидроразрыва пласта (фрекинг), который является одним из самых грязных в отрасли, затем по трубопроводам газ перекачивают на заводы для дальнейшего сжижения. Далее СПГ танкерами перевозят в Европу, что дополнительно существенно повышает суммарные выбросы парниковых газов на протяжении жизненного цикла американского СПГ.

Согласно данным "Газпрома", опубликованным в прошлом году, выбросы парниковых газов при поставках российского газа по газопроводам "Северный поток" и "Турецкий поток" более чем в три раза ниже по сравнению с поставками СПГ из США в Европу.

Выбросы метана по всей производственной цепочке "Газпрома" близки к нулю: в 2019 году при добыче они составили 0,02% от объема добываемого газа, при транспортировке - 0,29% от объема транспортируемого газа, при подземном хранении - 0,03% от объема хранения газа. Это соответствует лучшим мировым практикам, отмечает российская компания.

О санкциях США против проекта

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 19 мая, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего СПГ, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".