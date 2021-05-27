Байден заявил, что США отстали от ряда стран в сфере разработок и исследований

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны занять лидирующие позиции в сферах развития инфраструктуры и исследований. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая в штате Огайо.

"Американский план спасения (преодоление экономических последствий пандемии коронавируса - прим. ТАСС) закладывает прочный фундамент новой экономики. Однако это только первый шаг, мы должны выйти на устойчивый путь в направлении быстрого, более инклюзивного экономического роста, - сказал он. - Нам необходимо вновь инвестировать в наших граждан".

"30 лет назад США были первыми, кто-то спорит, что вторыми, в мире [по расходам] на разработки и исследования, - продолжил Байден. - Где мы сейчас в этом международном соревновании? На девятом месте, а Китай - на восьмом. За эти годы Япония, Китай, Италия, Франция, ЕС объявили о значительных вложениях в инфраструктуру". При этом глава американской администрации не указал положение других стран в подобном рейтинге.

По его словам, положение страны в мире основывается на экономических преимуществах. "Мы должны быть первыми в мире, чтобы лидировать в XXI веке. Это совершенно ясно, - отметил президент США. - <...> Мы не можем быть позади. Пришло время создать фундамент".

Байден не уточнил конкретные сферы инвестирования, отметив необходимость вложений в человеческий капитал.