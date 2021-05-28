Госдеп подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Это подтвердил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты сожалеют, что Договор по открытому небу был подорван нарушениями со стороны России. В результате, завершив свой обзор договора, США не намерены возвращаться в договор, учитывая, что Россия не предприняла никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению. Кроме того, поведение России, в том числе недавние действия в отношении Украины, не соответствует поведению партнера, приверженного выстраиванию доверия", - утверждал он.

Ранее МИД России сообщил, что Вашингтон уведомил Москву о своем решении не возвращаться в ДОН.

15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, обосновав такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН. Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации документа.

Госдума 19 мая единогласно приняла закон о денонсации ДОН. Этот закон включен в предварительную повестку ближайшего пленарного заседания Совета Федерации, которое пройдет 2 июня.