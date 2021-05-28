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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Вице-канцлер ФРГ обвинил Лукашенко в фальсификации угрозы минирования самолета Ryanair

Олаф Шольц также заявил, что "режим в Минске нужно изолировать на международном уровне"
Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц EPA-EFE/Andreas Gora / POOL
Описание
Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц
© EPA-EFE/Andreas Gora / POOL

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц назвал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске "неслыханным актом воздушного пиратства" и обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в фальсификации угрозы минирования борта. С таким утверждением немецкий политик выступил в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke.

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"Лукашенко, вынудив посредством фальсифицированной угрозы минирования пассажирский самолет приземлиться, нарушил международное право с целью задержать неугодного критика", - считает вице-канцлер.

Шольц заявил, что "режим в Минске нужно изолировать на международном уровне". Он также утверждал, что случившееся не может игнорировать, в том числе, и Москва.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияГерманияШольц, ОлафСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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