В Минобороны Британии прокомментировали информацию о выдворении эсминца в районе Крыма

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Эскадренный миноносец типа 45 Dragon ВМС Великобритании не был участником какого-либо инцидента в районе Крыма в октябре 2020 года. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении представителя Министерства обороны Соединенного Королевства, который прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что Погранслужба ФСБ и ВМФ и ВКС РФ выдворили из территориальных вод России британский эсминец.

"HMS Dragon шел из одного порта в другой самым прямым путем, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов через украинские воды. ВМФ России не препятствовал прохождению HMS Dragon. Корабль не был участником какого-либо инцидента, он воспользовался правом безобидного прохода в рамках Конвенции ООН по морскому праву", - отметил представитель британского ведомства, слова которого приводит газета The Daily Telegraph.

По информации издания, эсминец направлялся из Одессы в Батуми. The Daily Telegraph уточнила со ссылкой на источник в правительстве Великобритании, что командование корабля не рассматривало воды в районе Крыма как российские, поскольку Лондон не признает присоединение полуострова к РФ.