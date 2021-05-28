ICAO заявила о начале расследования ситуации с бортом Ryanair в Минске

ОТТАВА, 28 мая. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) начинает расследование в связи с ситуацией с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом в четверг говорится в заявлении организации по итогам специального заседания.

"Совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством - членом ICAO международного авиационного права, в том числе Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)", - отмечается в документе.

Президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано заявил, что секретариат организации должен установить все факты случившегося, в связи с чем призвал заинтересованные государства - члены ICAO к тесному сотрудничеству со следствием.

Ранее представитель РФ в этой организации Сергей Гудков заявил корреспонденту ТАСС, что Россия в ходе заседания Совета ICAO выступила за проведение честного и транспарентного расследования ситуации с бортом Ryanair. Также Министерство транспорта Ирландии в четверг сообщило, что организация проведет соответствующее расследование и что первые его итоги будут опубликованы к 25 июня.