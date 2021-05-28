NYT: в США расследуют возможное вмешательство украинских чиновников в выборы 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Федеральная прокуратура в штате Нью-Йорк проводит расследование, чтобы выяснить, пытались ли бывшие и действующие официальные лица Украины оказать влияние на состоявшиеся в США в 2020 году выборы. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По словам источников издания, следователи пытаются установить, "помогали ли несколько украинских официальных лиц разработать масштабный план по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года, в том числе путем использования Рудольфа Джулиани для распространения заведомо ложных утверждений о президенте [США Джо] Байдене, и дать преимущество на выборах Дональду Трампу".

На состоявшихся в ноябре президентских выборах Байден был кандидатом от демократов, а Трамп - от республиканцев. Победу одержал Байден. Джулиани в течение нескольких лет был личным адвокатом Трампа и сыграл ключевую роль в попытках оспорить итоги прошлогодних выборов главы государства.

Расследование было начато в течение нескольких последних месяцев пребывания Трампа на посту президента США. Сотрудники прокуратуры допускают, что по итогам разбирательства могут быть предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. В расследовании участвует ФБР США.

Американские власти, в частности, провели проверки, касающиеся поездки Джулиани в европейские страны в декабре 2019 года. Там он встречался с несколькими украинцами, в том числе с депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, который также является фигурантом расследования. Джулиани якобы во время поездки пытался собрать компрометирующие материалы, касающиеся Байдена, отмечает издание.

Представители федеральной прокуратуры в штате Нью-Йорк отказались представить комментарии в связи с утверждениями The New York Times. Издание допускает, что по итогам разбирательства американская сторона может добиваться экстрадиции украинцев.