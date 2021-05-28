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Политический кризис в Мьянме

СМИ: в Японии продлят долгосрочные визы находящихся в стране граждан Мьянмы

Кроме того, власти рассмотрят прошения о предоставлении убежища, которые подали порядка 3 тыс. граждан Мьянмы

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение продлить долгосрочные визы находящихся в стране граждан Мьянмы, которые опасаются вернуться на родину в связи с приходом к власти мьянманских военных. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что в Японии на данный момент проживают около 35 тыс. граждан Мьянмы. В случае подачи ими соответствующих заявлений их визы будут продлены на срок от шести месяцев до года. Если ситуация в Мьянме не улучшится, японские власти могут вновь продлить срок действия их документов. Кроме того, власти Японии в приоритетном порядке рассмотрят прошения о предоставлении убежища, которые подали порядка 3 тыс. граждан Мьянмы, и в случае отказа не станут выдворять их из страны, оформив долгосрочные визы.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убиты более 818 участников протестного движения.

Теги
ЯпонияМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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