Лукашенко проводит в Минске встречу с премьерами стран СНГ

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводит в Минске встречу с главами делегаций, прибывших в страну для участия в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Российскую делегацию возглавляет премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приехавший в белорусскую столицу в четверг. В преддверии общей встречи он уже провел отдельную беседу с коллегой из Белоруссии Романом Головченко.

После общения с Лукашенко участники заседания возложат венки к монументу на площади Победы. Непосредственно встречи в рамках саммита будут проходить в "Президент-отеле" в центре Минска. Планируется, что сначала состоится беседа глав правительственных делегаций в узком составе, затем - в расширенном.