Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле Нахичевани с территории Армении

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в пятницу об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских ВС в Нахичевани, ранен один военнослужащий.

"В ночь с 27 на 28 мая позиции азербайджанской армии, расположенные близ населенного пункта Ашагы-Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики были обстреляны с нескольких направлений Вооруженными силами Армении. В результате ранение в плечо получил военнослужащий Эльхан Мурадов", - говорится в сообщении. Отмечается, что раненый госпитализирован, опасности для его жизни нет.

По данным азербайджанского оборонного ведомства, был открыт ответный огонь. "Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанской армии", - добавили в ведомстве. Минобороны возложило ответственность за возникшую "относительную напряженность" на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы на Армению.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в армянском ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьер-министра Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

25 мая Минобороны Армении сообщило, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. По данным ведомства, перестрелка началась после того, как с азербайджанской стороны был открыт огонь в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области. При этом в Баку опровергли причастность своих ВС к инциденту, отметив, что "в направлении противоположной стороны огонь не открывался".

В минувший четверг Минобороны Азербайджана заявило о попытке проникновения на территорию страны армянской диверсионной группы из 24 человек и пленении шести военнослужащих ВС Армении. В Ереване заявили, что шестеро военнослужащих были взяты в плен азербайджанской стороной при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области.