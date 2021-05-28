Посол Латвии заявил, что отношения Риги и Минска заморожены на неопределенное время

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис назвал отношения Риги и Минска замороженными на неопределенное время. Об этом дипломат, который на этой неделе был выдворен из соседней страны, заявил в интервью Латвийскому радио.

"С точки зрения дипломатической терминологии отношения Латвии и Белоруссии заморожены", - передает его слова в пятницу объединенный сайт Латвийского радио и телевидения. Тем не менее, по его словам, латвийские дипломаты не были внесены в белорусский черный список, что дает надежду на нормализацию отношений двух стран. Однако пока невозможно прогнозировать, когда это произойдет, отметил Семанис.

При этом посол указал, что, несмотря на политические разногласия, экономические отношения двух стран в течение последнего года, особенно в приграничных регионах, существенно не ухудшились. "Мы соседи. И повестка дня экономического сотрудничества наших стран охватывает практически все сферы экономики. Если мы возьмем соседние регионы, например, Витебскую область и Латгалию, то там очень тесное взаимодействие", - сказал он.

"Даже когда весной и летом прошлого года начался ковид-кризис, я не могу сказать, что экономическое сотрудничество каким-то образом уменьшилось. Да, из-за коронавируса есть определенные изменения, но сотрудничество ввиду различных соглашений продолжается", - подчеркнул он. В то же время новые экономические санкции со стороны ЕС против Белоруссии больше всего ударят по сфере транзита и логистики, причем не только в самой стране, но и в соседних с ней, считает посол.

Обострение отношений

Отношения между Латвией и Белоруссией обострились на фоне экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет в тот день приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис, реагируя на этот инцидент, 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений. В свою очередь правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией.