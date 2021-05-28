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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Минск призвал не делать выводы до окончания расследования инцидента с самолетом Ryanair

Страны - члены Совета ICAO согласились "с необходимостью проведения такого расследования для определения фактов в соответствии с Чикагской конвенцией", отметили в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Белоруссия после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair призвала страны воздержаться от выводов до окончания расследования.

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Об этом рассказали в пятницу в департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций по итогам участия главы департамента Артема Сикорского в заседании Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) по данному вопросу в минувший четверг.

"От Беларуси с докладом выступил директор департамента по авиации Артем Сикорский, в котором предложил провести расследование для определения фактов в соответствии с Чикагской конвенцией и воздержаться от выводов до окончания этого расследования", - проинформировали в департаменте, сообщает агентство БелТА.

В ведомстве напомнили, что по итогам заседания все страны - члены Совета ICAO согласились "с необходимостью проведения такого расследования для определения фактов в соответствии с Чикагской конвенцией".

Теги
БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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