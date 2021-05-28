Китай выразил США протест за заявление Блинкена о "нарушении Пекином прав гонконгцев"

ПЕКИН, 28 мая. /ТАСС/. Китайские власти крайне недовольны заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена о "нарушении Пекином прав гонконгцев" в результате утверждения поправок в избирательное законодательство Гонконга. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с подобным заявлением американской стороны, которая открыто клевещет на меры местных законодательных органов по улучшению избирательной системы, - заявил он на регулярном брифинге. - США вмешиваются во внутреннюю политику Гонконга, <...> американская сторона должна уважать международное право и незамедлительно прекратить подобные действия".

По словам китайского дипломата, избирательная реформа в этом специальном административном районе КНР получила активную поддержку местных жителей и нисколько не ущемляет их свободы, способствуя "ликвидации дыр" в законодательстве, которыми могут воспользоваться радикалы и сепаратисты.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, что Китай - правовое государство. <...> Эти преобразования позволят укрепить новый порядок, а также принципы, в соответствии с которыми Гонконгом должны управлять патриоты", - подытожил он.

Как заявил в четверг Энтони Блинкен, американские власти считают, что реформа избирательной системы нарушает права жителей Гонконга. По его мнению, правительство КНР "продолжает подрывать демократические институты, лишая гонконгцев прав, которые сам же Китай гарантировал".

Глава Госдепартамента обратился к общественности с такой критикой, после того как гонконгский парламент одобрил пакет поправок к местному избирательному законодательству. Цель инициированных Пекином преобразований - обеспечить принцип "Гонконгом управляют патриоты" и предотвратить усиление "антикитайских элементов".