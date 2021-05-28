Лукашенко пообещал открыть границы для желающих привиться от COVID-19

"Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. <...> Мы договорились с президентом России [Владимиром Путиным] о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что на данный момент прорабатывается вопрос открытия и обустройства переходов на границе для принятия желающих вакцинироваться граждан Украины, Польши, Литвы и других государств. "Люди просят: помогите! <...> Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения", - отметил он.

Лукашенко выразил благодарность руководству РФ за помощь Белоруссии и другим странам с вакциной: "Вы не прячете эту вакцину ни от кого. Их уже четыре. Может, еще разработаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. Дай бог, чтобы наши вакцины работали против всех этих штаммов. Моя вам благодарность особая: вы не просто нам продали вакцину или помогли - вы отдали свои технологии, мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц", - сказал он.

Он также информировал участников встречи, что Белоруссия в лабораторных условиях уже получила свою собственную вакцину. "Мы не торопимся ее сегодня даже испытывать. Потому что у нас нет проблем с вакцинацией населения благодаря России и выпуску вакцины по их технологии. Мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году, исходя из того, что он никуда не денется. И мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году. Если у нас это все получится, считайте, что это наша общая вакцина. Как поступила Россия, точно так и мы поступим", - заявил Лукашенко, отметив, что обязательной вакцинации в Белоруссии "нет и не будет".