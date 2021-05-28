Пашинян заявил, что Азербайджан и некоторые силы внутри Армении хотят спровоцировать войну

ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что власти Азербайджана и некоторые оппозиционные силы внутри Армении хотят спровоцировать войну. Об этом он заявил в пятницу в ходе выступления на встрече в штабе своей партии "Гражданский договор".

"Что здесь такого, что мы хотим демаркации и делимитации границы на участке Сотк - Хознавар [граница с Азербайджаном]? Я думаю, что Азербайджан и некоторые силы в Армении хотят спровоцировать войну, наверное, чтобы исполнить какие-то давние договоренности", - заявил он.

Правительство Армении намерено решить приграничную проблему с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской областях исключительно мирным путем, заверил Пашинян.

"У правительства Армении есть политическая воля решить ситуацию на границе исключительно мирным путем. Мы не допустим новой войны. Надо решить проблему политическими и дипломатическими средствами. Поэтому я предложил Азербайджану и международному сообществу план мирного разрешения ситуации", - заявил он.

Важность позиции России

По его словам, позиция России очень важна для начала процесса демаркации и делимитации на участке Сотк - Хознавар Гегаркуникской области армяно-азербайджанской границы. "Мы предложили Азербайджану и международному сообществу на участке Сотк - Хознавар вернуть ВС двух стран на исходные позиции, а потом пригласить международных наблюдателей в первую очередь из РФ или сопредседателей Минской группы ОБСЕ для начала корректировки границы, начала демаркации и делимитации границы. Здесь для нас очень важна позиция России", - заявил он.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в армянском ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации.

Пашинян на заседании Совета безопасности Армении назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Обе стороны сообщают об инцидентах.