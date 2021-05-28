СМИ: Биллу Косби отказали в рассмотрении запроса на УДО

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Пенсильвания отказала в рассмотрении запроса на УДО, поданного 83-летним чернокожим американским комиком Биллом Косби, третий год отбывающим десятилетний тюремный срок по приговору в совершении противоправных действий сексуального характера. Об этом сообщила в четверг вечером газета The Hill.

Члены комиссии, пишет издание, указали в своем письменном отказе, что Косби не удалось "составить план своего УДО", к тому же он, по их мнению, нуждается в "полном прохождении дополнительных институциональных программ", включая программы для лиц, совершивших нападения на сексуальной почве и иные насильственные действия. Кроме того, в комиссии указали на то, что местное управление исправительных учреждений предоставило "негативную рекомендацию" на Косби.

Представитель комедийного актера Эндрю Уайтт в письменно ответе The Hill сообщил, что этот отказ не стал сюрпризом ни для самого Косби, ни для членов его семьи, ни для его друзей, так как он по-прежнему отрицает все предъявленные ему обвинения.

Некогда один из самых популярных в США и обожаемых многими американцами комиков был приговорен в сентябре 2018 года к длительному тюремному сроку за совершение насильственных действий. Суд присяжных, в частности, признал Косби виновным в том, что в 2004 году он напоил спиртным бывшую сотрудницу Темпльского университета Андреа Констанд и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Несколько женщин, давая показания во время процесса, выступили с аналогичными обвинениями. В последние годы десятки женщин заявляли, что подвергались домогательствам и сексуальному насилию со стороны Косби.