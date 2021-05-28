Глава МИД Словении заявил, что страна будет выступать за налаживание отношений с Россией

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Словения в качестве председателя Евросоюза будет выступать за снижение напряженности в отношениях между Брюсселем и Москвой. Об этом заявил в пятницу глава МИД Словении Анже Логар на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы обсуждали актуальные вопросы внешнеполитической повестки, где мы не всегда занимаем одну и ту же позицию. Я приехал в Москву во время сложных отношений ЕС с РФ. И в том числе в связи с тем, что мы будем председательствующей страной в Евросоюзе, мы будем всегда в качестве председательствующей стороны выступать за то, чтобы уменьшить напряжение между Евросоюзом и Россией и сосредоточиться на поиске общего. Все-таки Евросоюз и Россия представляют собой общецивилизационное пространство", - сказал он.

Словенский министр выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из России и сообщил, что обсудил с Лавровым ситуацию на Украине. "Мы выразили озабоченность в связи с увеличением российского военного присутствия на российско-украинской границе", - добавил Логар.