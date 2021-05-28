ЕСПЧ получил обращение Армении по взятым в плен военным

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает просьбу Армении об обеспечении защиты прав взятых Азербайджаном в плен в ночь на четверг армянских военных. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в пятницу в страсбургском суде.

"В суд поступило такое ходатайство, оно в настоящее время рассматривается, - сказал представитель суда в ответ на соответствующий вопрос ТАСС. - Пока мы не можем предоставить более подробную информацию".

Ранее сообщалось, что правительство Армении обратилось в ЕСПЧ с требованием обеспечить защиту прав взятых Азербайджаном в плен в ночь на четверг армянских военных.

В четверг Минобороны Азербайджана заявило о попытке перехода группы армянских военнослужащих на территорию Азербайджана, в результате чего шесть человек были взяты в плен. В МИД Азербайджана заявили о попытке армянских военных совершить теракт, заминировав дорогу. Минобороны Армении подтвердило факт пленения военнослужащих, но отметило, что те были схвачены при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.