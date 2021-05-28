Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок президентом ФРГ

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Глава германского государства Франк-Вальтер Штайнмайер намерен пойти на второй срок президентом ФРГ. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции.

"Я обещал своевременно ответить на один из открытых вопросов, касающихся моих личных планов на будущее, и я это с удовольствием делаю: я хотел бы пойти на второй срок президентом", - сказал Штайнмайер.

Штайнмайер сменил в 2017 году на посту главы германского государства Йоахима Гаука. Кандидатуру экс-министра иностранных дел поддержало абсолютное большинство делегатов Федерального собрания - специального органа ФРГ, который собирается с целью избрать президента. Штайнмайер тогда получил 931 голос из 1 260.

Как ожидается, Федеральное собрание соберется в следующий раз для избрания президента 13 февраля 2022 года.

Полномочия президента

Президент является высшим государственным лицом в ФРГ, но выполняет при этом преимущественно представительские функции. Внешняя и внутренняя политика находятся в ведении правительства во главе с канцлером. Президент представляет государство на международной арене, заключает от имени Германии договоры с другими странами, обладает правом помилования.

Он участвует в формировании правительства, предлагая Бундестагу кандидатуру на пост федерального канцлера (после консультаций с руководством партийных фракций он выдвигает кандидатуру от крупнейшей фракции), по предложению канцлера назначает и освобождает от обязанностей министров. В исключительных случаях имеет право досрочно распустить парламент и назначить новые выборы.

Глава государства в ФРГ подписывает законы после того, как их принимает Бундестаг и одобряет Бундесрат (палата представителей федеральных земель). Глава государства контролирует соответствие закона конституции и может отказаться его подписать, отправив на доработку.