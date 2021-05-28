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Лукашенко вылетел в Сочи, где пройдут переговоры с Путиным

Самолет белорусского лидера вылетел из национального аэропорта Минск

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу вылетел в Сочи, где запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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Об этом сообщило агентство БелТА.

По информации агентства, самолет Лукашенко вылетел из национального аэропорта Минск.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что на повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей России и Белоруссии, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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