Лукашенко вылетел в Сочи, где пройдут переговоры с Путиным

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу вылетел в Сочи, где запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Что известно о визитах президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию

Об этом сообщило агентство БелТА.

По информации агентства, самолет Лукашенко вылетел из национального аэропорта Минск.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что на повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей России и Белоруссии, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства.