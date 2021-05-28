Глава ЕК отправила Тихановской план поддержки "демократической Белоруссии" на €3 млрд

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отправила экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской "Экономический план для демократической Белоруссии" объемом €3 млрд. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Ана Пизонеро.

"Председатель написала сегодня письмо лидеру оппозиции Белоруссии Светлане Тихановской и другим оппозиционерам, выражая свое уважение и восхищение. Она изложила в письме Экономический план поддержки демократической Белоруссии объемом до €3 млрд, который представлен сегодня Совету ЕС", - сказала она.

Как говорится в заявлении ЕК, "план в размере до €3 млрд отражает приверженность Евросоюза поддержке стремления белорусского народа к мирному демократическому переходу в стране после президентских выборов в августе 2020 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми". "Как только Белоруссия приступит к демократическому переходу, ЕС активирует пакет в размере €3 млрд, состоящий из грантов и кредитов с привлечением государственных и частных инвестиций, чтобы помочь стране стабилизировать свою экономику, реформировать свои институты, сделать их более демократичными и помочь повысить устойчивость экономики, потенциал роста и создание рабочих мест", - отмечается в нем.

Как поясняет ЕК, эти средства будут направлены на поддержку структурных реформ, в частности в сферах верховенства права и судебной системы, образования, здравоохранения.

Ранее в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Светлана Тихановская будет приглашена на следующее заседание Совета ЕС, которое пройдет 21 июня.

На этой неделе Тихановская выступила по видеоконференции перед Комитетом Европарламента по иностранным делам, призвав Евросоюз не ограничиваться санкциями против Минска из-за инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в белорусской столице. Она также призвала ЕС как можно скорее утвердить четвертый пакет санкций против Минска и начать подготовку пятого.