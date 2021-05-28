Суд отказался удовлетворить жалобу на задержание в Минске россиянки Сапеги

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Суд Партизанского района Минска на заседании в пятницу в закрытом режиме отказался удовлетворить жалобу на задержание в белорусской столице россиянки Софии Сапеги.

"Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Софии", - сообщил ТАСС адвокат Александр Филанович. Решение суда можно обжаловать в течение 24 часов.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле Telegram-канал "Черная книга Беларуси" судом Железнодорожного района Гомеля был признан экстремистским. Защита Сапеги сообщила, что адвокаты делают все возможное, чтобы посетить ее в СИЗО, но пока им этого не удалось. Представитель посольства РФ в Белоруссии посетил 25 мая задержанную.