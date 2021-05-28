СМИ: ВМС США провели первые огневые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Военно-морские силы США при участии подрядчиков провели в четверг первые огневые (с боевой стрельбой) испытания двигателя гиперзвуковой ракеты, сообщила газета Defense News. Эти стрельбы, как отметило издание, стали важным этапом в совершенствовании неядерных средств ВМС и Сухопутных войск (армия) США, осуществляющих разработку гиперзвукового оружия.

"Данные успешные испытания SRM (твердотопливного ракетного двигателя) являются важным этапом на пути к проведению следующих совместных - с участием ВМС и армии - летных испытаний, которые состоятся в первом квартале 2022 финансового года [начнется 1 октября]", - приводит издание выдержку из пресс-релиза ВМС США.

Испытания первой ступени твердотопливного ракетного двигателя - в штате Юта (Промонтори) - были проведены управлением программы создания стратегических систем ВМС (Strategic Systems Programs). Создателем двигателя является корпорация Northrop Grumman, а корпорация Lockheed Martin выступает в качестве главного субподрядчика программы, оказывая ресурсную поддержку ВМС и армии в осуществлении этих разработок.

"Первая ступень SRM станет частью нового ускорителя ракеты для этих видов войск и будет объединена с типовым планирующим блоком гиперзвуковой ракеты (Common Hypersonic Glide Body) для создания типовой гиперзвуковой ракеты, - говорится в пресс-релизе ВМС. - Каждый вид войск будет использовать типовую гиперзвуковую ракету, разрабатывая при этом индивидуальные системы вооружения и пусковые установки для запусков с моря и суши".

Газета напомнила, что испытания типового планирующего аппарата для будущей гиперзвуковой ракеты были проведены в марте 2020 года, и теперь ВМС и Армия совместно работают с государственными национальными лабораториями и предприятиями в ее разработке и производстве. ВМС, как пишет издание, курирует сферу дизайна, Армия отвечает за предпринимаемые в этой области производственные усилия.